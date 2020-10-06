В Кыргызстане неизвестные захватили месторождения золота, меди и угля

Во вторник, 6 октября, в Кыргызстане начали массово захватывать месторождения, где добывают золото и другие металлы.

Как передает "Интерфакс", захват производят неизвестные люди. Многие предприятия остановили работу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что на месторождении золота Жамгыр в Джалал-Абадской области местные жители пытались взять в заложники сотрудников и угрожали расправой. Двоим сотрудникам пришлось забаррикадироваться в здании. При этом большинству работников удалось покинуть территорию.

В Нарынской области неизвестные захватили угольное месторождение Кара-Кече. Золоторудное месторождение Иштамберди, которое разрабатывало китайская компания "Фулл Голд майнинг", захватили местные жители. На предприятие прибыло около 300-400 человек.

Также медное месторождение Бозымчак в Джалал-Абадской области приостановило работу. Местные жители отобрали две вахтовки, которые следовали с месторождения.

Также есть информация о беспорядках на месторождениях Терексай и Кичи-Чаарат.

Под угрозой захвата оказалось здание "Кыргызалтына" в Бишкеке (это предприятие производит до 97% золота в стране). На помощь сотрудникам пришли дружинники. Аффинажный завод, входящий в состав "Кыргызалтына", был захвачен в Кара-Балте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Бешкеке участники протеста захватили здание парламента (Белый дом), в котором также находится администрация президента.