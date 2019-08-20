В Кыргызстане арестовали экс-президента Атамбаева: суд вынес новое решение

Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, которого арестовали после штурма его резиденции в селе Кой-Таш, оставили под стражей до 26 октября.

Такое решение во вторник, 20 августа, приняла коллегия Бишкекского горсуда на выездном заседании в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, написали Vesti.kg.

По словам адвоката главы страны Сергея Слесарева, решение "незаконное", ведь Атамбаев останется экс-президентом "пожизненно".

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

"В данном случае Алмазбек Шаршенович в этом деле проходит как человек, который прекратил свои полномочия. В соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса он не подлежит аресту. Однако суды, мало того, что не проверили законность его задержания, но еще и арестовали, заключив под стражу", – рассказал Слесарев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В селе Кой-Таш (Кыргызстан) спецназ штурмовал дом бывшего президента страны Атамбаева с целью его задержания за ряд тяжких преступлений. Развязалась стрельба, в результате чегобыли ранены около 45 человек, среди них и журналисты. Один спецназовец погиб.

Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа.

В селе Кой-Таш 8 августа прошел новый штурм резиденции бывшего президента. Около 15:30 (12:30 по киевскому времени) туда приехала новая колонна силовиков, информация о сдаче Атамбаева властям появилась спустя три часа.

Атамбаеву объявили подозрение в деле криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконно освобожденного из заключения.

Во вторник, 13 августа, генеральная прокуратура Кыргызстана выдвинула обвинения в отношении бывшего президента в связи со штурмом в его резиденции в Кой-Таше.

В Кыргызстане суд на закрытом заседании оставил Атамбаева под арестом, не удовлетворив просьбу защиты об изменении меры пресечения.

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