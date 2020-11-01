В Квебеке неизвестный с ножом напал на людей: есть погибшие и пострадавшие

В провинции Квебек на востоке Канады в ночь на воскресенье, 1 ноября, мужчина совершил серию нападений с холодным оружием. В результате два человека погибли и пятеро были ранены.

Трагедия произошла около здания парламента. Как сообщает местное издание CBC, полиция задержала нападавшего (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Все пострадавшие были доставлены в больницу. О их состоянии ничего неизвестно.

Жителей в районе инцидента власти попросили пока оставаться дома, поскольку расследование продолжается.

Сообщается, что злоумышленник был одет в средневековый костюм.

По информации в канадских СМИ, задержанному подозреваемому 25 лет. В его машине во время обыска обнаружили канистры с топливом и холодное оружие. У одной из жертв нападавшего было перерезано горло.

Два человека погибли в происшествии. ICI Québec в Twitter

Нападение произошло возле здания парламента. ICI Québec в Twitter

Правоохранители задержали злоумышленника. ICI Québec в Twitter

Мужчина с ножом напал на людей. Пресс-служба полиции Квебека

Нападение в Квебеке. Пресс-служба полиции Квебека

Два человека погибли. Пресс-служба полиции Квебека

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в канадском городе Монреаль автомобиль сбил девятерых пешеходов, в том числе детей. 38-летний мужчина наехал на пешехода, а затем скрылся с места происшествия. Позднее он сбил еще шестерых взрослых и двух детей.