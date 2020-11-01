В Квебеке неизвестный с ножом напал на людей: есть погибшие и пострадавшие

В провинции Квебек на востоке Канады в ночь на воскресенье, 1 ноября, мужчина в средневековом костюме совершил серию нападений с холодным оружием. В результате два человека погибли и пятеро были ранены.

Трагедия произошла около здания парламента. Как сообщает местное издание CBC, полиция задержала нападавшего (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Все пострадавшие были доставлены в больницу. О их состоянии ничего неизвестно.

Жителей в районе инцидента власти попросили пока оставаться дома, поскольку расследование продолжается.

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