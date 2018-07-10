В Крыму умер внук Брежнева

В аннексированном Россией Крыму умер в возрасте 57 лет один из внуков генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей.

"Страшная новость из Крыма - ушел мой друг и товарищ Андрей Брежнев. Было столько планов, столько всего пережито. Для меня было честью", – написал на своей странице в Facebook его друг Сергей Менделеев.

Председатель регионального отделения партии "Родина" Константин Кнырик сообщил ТАСС, что смерть наступила после инфаркта.

"Да, действительно, он умер. Причина смерти - инфаркт", - отметил он.

Андрей Брежнев

Внук генсекретаря КПСС занимался политической деятельностью с 1998 года. Он неоднократно выдвигался в качестве кандидата в нелегитимную Госдуму РФ.

С 2004 по 2014 год был членом КПРФ. Кроме того, Брежнев баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей, и претендовал на должность вице-мэра Москвы.

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