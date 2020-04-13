В крови больных нашли антитела, убивающие коронавирус

В крови больных коронавирусом южнокорейские ученые виявили 38 антител, которые способны нейтрализовать COVID-19.

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В частности, в дальнейшем их могут использовать в препаратах для лечения инфицированных. Об этом сообщается на сайте организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

"Институт здравоохранения Южной Кореи в сотрудничестве с частными исследовательскими учреждениями утвердил 38 вариантов лекарств на основе антител, которые могут нейтрализовывать вирус", – говорится в пресс-релизе.

Ученые изучили способность к нейтрализации COVID-19 среди 106 образцов антител, которые показали хорошую сочетаемость с новым типом коронавируса. В ходе научного эксперимента антитела и вирус исследователи вместе помещали в клетку-хозяина, а затем изучали, насколько вирус теряет свои свойства из-за этих антител.

В результате были выявлены 38 образцов антител с наиболее высокой способностью к нейтрализации. Материал был получен из крови пациентов с COVID-19.

"Планируется провести оценку эффективности лекарственных средств на основе антител с использованием экспериментальной модели на животных, в том числе на мышах", – отметили ученые.

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