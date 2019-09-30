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30 сентября • обновлено в 19:04
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В Кремле назвали условие рассекречивания разговора Трампа и Путина

2.3т Читать материал на украинском

Публикация стенограмм разговоров президента РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа возможна только по обоюдному согласию сторон.

Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут "РИА Новости".

"Что касается стенограммы разговоров, то, конечно, в какой-то степени это опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон", – заявил он.

При этом Песков отметил, что дипломатическая практика иногда позволяет подобные публикации.

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После скандала с Зеленским: США засекретили разговор Трампа и Путина

Ранее сообщалось, что Белый дома засекретил детали телефонного разговора между их президентом и Путиным.

Владимир Путин

Владимир Путин

Magnis

Как писал OBOZREVATEL, после публикации скандальной стенограммы разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского призвали обнародовать и расшифровку его беседы с Путиным.

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Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп
Место
Россия
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина! главной задачей Украины это доведение до Банкротства россии до стран африки и азии! смерть росиии смерть кремлевскому ОПГ
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Зеля опозорился на весь мир.Как половую тряпку использовали.Теперь мазепинцам никак в себя не прийти...Узбагойтесь,ушл-ёпки.Эта история только про нерабов.
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