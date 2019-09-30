В Кремле назвали условие рассекречивания разговора Трампа и Путина

Публикация стенограмм разговоров президента РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа возможна только по обоюдному согласию сторон.

Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут "РИА Новости".

"Что касается стенограммы разговоров, то, конечно, в какой-то степени это опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон", – заявил он.

При этом Песков отметил, что дипломатическая практика иногда позволяет подобные публикации.

Ранее сообщалось, что Белый дома засекретил детали телефонного разговора между их президентом и Путиным.

Владимир Путин Magnis

Как писал OBOZREVATEL, после публикации скандальной стенограммы разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского призвали обнародовать и расшифровку его беседы с Путиным.

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