В Кремле назвали главную цель встречи Трампа и Путина

В Кремле заявили, что встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа 11 ноября в Париже является "сверкой часов".

"Встреча будет на полях международного мероприятия в Париже по той договоренности, которая была достигнута в ходе пребывания здесь (в Москве. – Ред.) Болтона (советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. – Ред.), и главная цель – это сверить часы", – сказал журналистам в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

Он подчеркнул, что не говорил о том, что по итогам не будет подписано никаких документов, как об этом написали некоторые СМИ.

"У президентов США и России очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями", – добавил спикер Кремля.

В частности, он упомянул намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и двухсторонние отношения между странами.

"Вот эта сверка часов и есть главная цель этой встречи", – отметил Песков и добавил, что подготовка встречи глав двух государств только началась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп подтвердил подготовку к новой встрече с Путиным в Париже 11 ноября. Кроме того, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что глава Белого дома пригласил российского коллегу в Вашингтон в начале 2019 года.