Похоже на то, что сегодня количество санкций, в отношение физических и юридических лиц РФ, наконец, перешло в их качество. Крупные инвесторы и рейтинговые кампании, зарабатывающие на отражении динамики рынка ценных бумаг и дающие по ним прогнозы, всегда имеют инсайдеров в самых различных кругах, которые формируют настроения рынка. Очевидно, что в этом плане произошли существенные изменения и финансовые рынки, через четыре года войны – изменили свое общее отношение к РФ, ее будущему, будущему ее предприятий и крупных бизнесменов. Не важно, что именно они себе решили конкретно. Главное, они теперь не видят перспектив у этого странного образования. Удивительно, что это произошло только сейчас. Ведь самая простая конструкция, когда РФ угрожает стереть своих инвесторов, покупателей своей продукции и даже те места, где находится их недвижимость, деньги и семьи – явный признак того, что со страной все плохо настолько, что там уже ничего не поделаешь.

Скорее всего, там эти заявления не склонны были рассматривать всерьез, но все изменилось после того, как прошел некий общий сигнал, что санкции и прочие средства экономического давления – очень надолго. Скорее всего, последней каплей, переполнившей чашу долготерпения, стало заявление официальных лиц США о том, что они будут жестко пресекать контакты с фигурантами американских санкционных списков по РФ.

В самом деле, Штаты – крупнейший и богатейший потребительский рынок мира. За право найти себе место на нем, сражаются ведущие мировые экономические гиганты, разменять копеечные и непонятно сколько продляющиеся отношения с РФ на доступ к американскому рынку может только идиот. Поэтому предельные сроки, поставленные Минфином США для того, чтобы избавиться от ценных бумаг РФ, датируемые серединой мая и июня текущего года, стали тем самым спусковым механизмом, который резко перевел российские акции ниже уровня помойки и сразу – на уровень токсичных отходов. Сегодняшний обвал акций российских компаний на Гонконгской, а затем и Лондонской биржах, — только начало процесса. Наверное, таких мощных проседаний индексов уже не будет, но будет плавное понижение их значений.

Что характерно, сам Путин и его холуи десятки раз говорили о том, что санкции для РФ – благо, ибо стимулирует импортозамещение, после которого они все – замечательно заживут. Но вот сегодня ведущие российские компании потеряли от четверти до половины своей стоимости. То есть, потери в течение дня составили миллиарды долларов. Точные значения этих потерь будут известны после закрытия основных бирж в Западном полушарии. Но из Москвы уже послышались разнообразные заявления на сей счет. Товарищ Песков, например, "нес пургу" о том, что нынешние санкции – "вопиющее попрание всех и вся". Он это заявил в каком-то плохом смысле, забыв о пользе санкций и прочих вещах, о которых вещал его шеф. Но и у шефа не отмолчались, а пообещали компенсировать ущерб, нанесенный санкциями, физическим и юридическим лицам.

Тут тоже как-то не по фен-шую получилось, потому что ущерба не должно было произойти, как завещал великий Путин. А тут – вот он, ущерб и его надо возместить. Напомним, получателями возмещения будут лица, освобожденные от налогов и с засекреченными налоговыми декларациями. Грубо говоря, администрация царя говорит о том, что планирует осуществить выплаты из бюджета тем, кто уже перестал платить налоги в него. В общем, россияне могут радоваться твердости своего фюрера, который "своих не бросает" но при этом им надо понимать, что такие выплаты закладывают в бюджет внушительную дыру, которая будет лататься из их карманов. Уже идет речь о том, что население имеет непозволительно много наличности на карманах и потому надо его потихоньку "обезжиривать".

Косвенным подтверждением именно таких мероприятий может служить заявление российского генпрокурора о том, что Великобритания может оставить себе российских олигархов, и даже судить их по британскому законодательству, а вот их состояния просит вернуть в РФ. Мол, вершки отдайте нам, а корешков оставьте себе.

Это – довольно забавное заявление, звучащее сигналом предупреждения для очень многих российских толстосумов. Они теперь должны понимать, что принцип "вассал-сюзерен" разрушен, ибо сюзерен перестал выполнять свою функцию "крыши", за которую требует вассального подчинения.

Кроме того, такое заявление выглядит довольно интересно для европейских коллег-правоохранителей. Применительно к Великобритании, мероприятия по аресту (и грядущей конфискации) грязных активов россиян, ведутся в рамках принятого закона и они имеют все основания поступать именно таким образом.

Глава российской прокуратуры не решился огласить норму права, по которой Британия должна возвращать конфискованные деньги в РФ. Пикантность ситуации заключается в том, что на территории самой РФ, к обладателям этих миллиардов – нет вопросов. В отношении их не возбуждались уголовные дела, их не подавали в розыск, не требовали выдачи, а это значит, что российские власти не считают эти средства награбленными. Раз так, то и возвращать их нет никакого резона или законного основания.

В любом случае, в Кремле мечутся как крысы на сковородке и делают заявления, которые развевают остатки впечатления вменяемости этой бандитской шоблы у руля власти. То ли еще будет!