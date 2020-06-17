В Кремле и резиденции Путина поставили тоннели для дезинфекции приближенных: в сеть слили видео

В резиденциях президента России Владимира Путина в Ново-Огарево и в Кремле установили дезинфекционные тоннели для защиты от коронавируса.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Interfax. Он отметил, что резиденция сейчас является основной рабочей базой президента, там он проводит много встреч (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В Кремле их даже две штуки установлено", – сказал Песков, пояснив, что к таким мерам прибегли в связи с эпидемиологической обстановкой. Тоннели были размещены " в самый разгар эпидемии".

Когда посетители заходят в тоннель, на них распыляется дезинфекционный раствор сверху и по бокам. И только после этой процедуры они могут встретиться с президентом России.

Разработкой устройства занималось российское предприятие из Пензы.

“Поставить и установить оборудование требовалось в сжатые сроки, и пензенское предприятие сумело это сделать быстрее и качественнее, нежели производители аналогов из-за рубежа”, –- сообщается на сайте регионального правительства.

С задачей справились всего за месяц.

Комментируя новость о спецтунеле для Путина, американское издание New York Post заметило: еще в мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что распыление средств дезинфекции на людей, например в туннелях или специальных камерах, "не рекомендуется ни при каких обстоятельствах ".

"Эта практика может быть вредной физически и психологически, а также не снизит возможности инфицированного лица распространять вирус воздушно-капельным путем или через контакт", – процитировало ВОЗ издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах, где бушует коронавирус (COVID-19), в областной больнице установили дезинфекционный тоннель.