В Кремле и резиденции Путина поставили тоннели для дезинфекции приближенных: в сеть слили видео

В Кремле и резиденции Путина поставили тоннели для дезинфекции приближенных

В резиденциях президента России Владимира Путина в Ново-Огарево и в Кремле установили дезинфекционные тоннели для защиты от коронавируса.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Interfax. Он отметил, что резиденция сейчас является основной рабочей базой президента и там он проводит много встреч (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В Кремле их даже две штуки установлено", – сказал Песков, пояснив, что установка связана с эпидемиологической обстановкой. Тоннели были размещены " в самый разгар эпидемии".

Когда посетители заходят в тоннель, на них распыляется дезинфекционный раствор сверху и по бокам. И только после этой процедуры они могут встретиться с президентом России.

Разработкой устройства занималось российское предприятие из Пензы.

“Поставить и установить оборудование требовалось в сжатые сроки, и пензенское предприятие сумело это сделать быстрее и качественнее, нежели производители аналогов из-за рубежа”, –- сообщается на сайте регионального правительства.

С задачей справились всего за месяц.

Комментируя новость о спецтунеле для Путина, американское издание New York Post заметило, что еще в мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что распыление средств дезинфекции на людей, например, в туннелях или специальных камерах, "не рекомендуется ни при каких обстоятельствах ".

"Эта практика может быть вредной физически и психологически, а также не снизит возможности инфицированного лица распространять вирус воздушно-капельным путем или через контакт", – процитировало ВОЗ издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах, где бушует коронавирус COVID-19, в областной больнице установили дезинфекционный тоннель.