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В Кремле анонсировали встречу Путина с Макроном из-за Украины

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Президент России Владимир Путин 19 августа встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудит вопросы об Украине.

Как сообщают РИА "Новости", пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что речь пойдет о продолжении работы в нормандском формате.

"Действительно, 19 августа готовится рабочий визит президента России во Францию, это будет однодневный визит", – рассказал он.

Также Песков добавил, что темы общения президентов двух стран якобы всем очевидны.

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Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут встречу

Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут встречу

"ИноСМИ"

"Это, разумеется, двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы. Традиционно Путин и Макрон используют свои встречи для детального обмена мнениями и сверки часов, как это принято говорить, по международным делам, это, конечно же, Украина, и обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате", – пояснил пресс-секретарь Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля Путин и Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого также обсудили военный конфликт на Донбассе. Стороны выразили готовность активизировать работу, в том числе, в нормандском формате. Инициатором переговоров была французская сторона.

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Персоны
Владимир Путин Эммануэль Макрон Дмитрий Песков
Место
Россия
Тег
нормандский формат
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