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В Косово разоблачили российского шпиона: назрел дипломатический скандал

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Гражданина России, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, который был задержан в Косово в ходе массовых беспорядков, объявили персоной нон грата.

Об этом сообщает в Facebook премьер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай.

"Такое решение принято из-за действий гражданина России против конституционного строя Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности", – написал он.

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При этом, как уточняет "Европейская правда", Краснощеков является бывшим сотрудником военной разведки РФ и власти Косово требуют снять с него иммунитет для уголовного преследования.

Михаил Краснощеков

Михаил Краснощеков

Фото Павел Бушуев/ТАСС

По информации министра обороны Косово Бурима Рамадана, россиянин – отставной полковник и ранее работал в Главном разведывательном управлении РФ.

В ООН уже заявили, что объявление персоной нон грата неприменимо к сотрудникам организации.

Отметим, Краснщеков был задержан спецназом Косово 28 мая. Вскоре его отпустили и направили на лечение в Военно-медицинской академии в Белграде.

Михаил Краснощеков

Михаил Краснощеков

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее служба государственной безопасности Швеции поймала мужчину, которого заподозрили в шпионаже в пользу России.

В США вычислили, что Россия активно использует Будапешт как базу для подготовки своих шпионов для выполнения задач в других странах Европы.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Косово
Теги
Новости РоссииООН
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