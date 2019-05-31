В Косово разоблачили российского шпиона: назрел дипломатический скандал

Гражданина России, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, который был задержан в Косово в ходе массовых беспорядков, объявили персоной нон грата.
Об этом сообщает в Facebook премьер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай.
"Такое решение принято из-за действий гражданина России против конституционного строя Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности", – написал он.
При этом, как уточняет "Европейская правда", Краснощеков является бывшим сотрудником военной разведки РФ и власти Косово требуют снять с него иммунитет для уголовного преследования.
Михаил Краснощеков
Фото Павел Бушуев/ТАСС
По информации министра обороны Косово Бурима Рамадана, россиянин – отставной полковник и ранее работал в Главном разведывательном управлении РФ.
В ООН уже заявили, что объявление персоной нон грата неприменимо к сотрудникам организации.
Отметим, Краснщеков был задержан спецназом Косово 28 мая. Вскоре его отпустили и направили на лечение в Военно-медицинской академии в Белграде.
Михаил Краснощеков
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