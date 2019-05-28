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В Косово начались массовые беспорядки: есть раненые

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Сербы, которые проживают на севере Косово, устроили столкновения с полицией самопровозглашенной республики.

Беспорядки вспыхнули на улицах сербских муниципалитетов Зубин-Поток и Косовска-Митровица, передает телеканал РТС, а также Метохии. Здесь слышны сирены и выстрелы.

Новости
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Косово вывело на улицы спецназ МВД ROSA. Сербы, которые живут на указанных территориях возвели на улицах баррикады. Во время штурма баррикад были ранены как минимум двое сербов и один полицейский-албанец.

Во время перестрелки спецназа с неизвестным противником было выпущено около двух сотен пуль. Полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В Косово начались массовые беспорядки

В Косово начались массовые беспорядки

novosti.rs

В Косово начались массовые беспорядки

В Косово начались массовые беспорядки

novosti.rs

В Косово начались массовые беспорядки

В Косово начались массовые беспорядки

novosti.rs

В Косово начались массовые беспорядки

В Косово начались массовые беспорядки

novosti.rs

В Косово начались массовые беспорядки

В Косово начались массовые беспорядки

I. Radulović

Как сообщал OBOZREVATEL, утром во вторник косовской полицией были задержаны 13 сербов на севере Косово и Метохии по подозрению в причастности к организованной преступности и убийству полицейского в 2011 году.

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Косово
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