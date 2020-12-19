В Турции взорвался баллон с кислородом в коронавирусной больнице. Есть жертвы

Валентина Гембарская Мир 08:32, 19.12.2020 Обновлено: 13:34, 19.12.2020

В больнице в городе Газиантеп на юге Турции взорвался кислородный баллон в одной из коронавирусных больниц – погибло девять человек.

Как сообщает турецкое агентство "Анадолу", ЧП произошло в результате поломки системы подачи кислорода в отделении интенсивной терапии в больнице университетского госпиталя Газиантепа. В отделении лечили больных COVID-19 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Огонь удалось ликвидировать в краткие сроки. Cемь пациентов погибли во время взрыва, а один скончался во время транспортировки в другую больницу. Позднее умер еще один человек.

По факту случившегося власти начали расследование.

ЧП произошло в результате поломки системы подачи кислорода
Огонь удалось ликвидировать в краткие сроки
Восемь пациентов погибли

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 ноября в Стамбуле вспыхнул масштабный пожар в государственной больнице "Джапа" на базе медуниверситета. Из горящего здания доносились звуки взрывов.

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