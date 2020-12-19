В коронавирусной больнице Турции из-за ЧП с кислородом погибло восемь человек

В больнице в городе Газиантеп на юге Турции взорвался кислородный баллон в одной из коронавирусных больниц – погибло восемь человек.

Как сообщает турецкое агентство "Анадолу", ЧП произошло в отделении интенсивной терапии в больнице университетского госпиталя Газиантепа. В отделении лечили больных COVID-19.

Огонь удалось ликвидировать в краткие сроки. Восемь пациентов погибли, еще 14 были переведены в другие больницы.

По факту случившегося власти начали расследование.

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