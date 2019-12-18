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18 декабря • обновлено в 21:53
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В Конгрессе США выступили в защиту верующих Украины от России: о чем речь

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В Сенат США внесли законопроект в защиту религиозных прав украинцев от нарушений, которые предпринимает Россия.

Соответствующий документ под названием "О противодействии нарушениям религиозной свободы в Украине со стороны РФ и вооруженных формирований под ее командованием" появился в базе Конгресса 12 декабря.

17 декабря также был зарегистрирован билль к законопроекту. Автором инициативы выступил сенатор-республиканец Роджер Уикером.

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В США выступили в защиту верующих Украины от РФ

В США выступили в защиту верующих Украины от РФ

delo.ua

Документ направлен на рассмотрение комитета по международным отношениям сената.

Текста законопроекта в базе данных Конгресса пока нет.

В Конгрессе США выступили в защиту верующих Украины от России: о чем речь

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Конгрессе США одобрили законопроект, предусматривающий введение санкций против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов страны.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
США
Тег
Конгресс США
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В украина сейчас новая религия. ''Рука Кремля'' Никто её не видел но все свято в неё верят)))))
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