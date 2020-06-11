Исследовательский комитет Республиканской партии США представил в Конгресс доклад с предложениями признать Россию "страной – спонсором терроризма" и ввести новые санкции против компаний и отдельных лиц.

Как сообщает РИА "Новости" конгрессмены обвиняют Москву в поддержке Корпуса стражей исламской революции в Иране, движений "Хезболлах", "Талибан" и "Русского имперского движения". В докладе говорится о "российской военной агрессии через подручных и армии наемников".

В конгрессе США Россию захотели признать спонсором терроризма: обнародован доклад

Авторы документа рекомендуют наложить ограничения на компании, связанные с российскими нефтегазовыми проектами, и исключить Россию из глобальной межбанковской системы SWIFT.

Кроме того, предложено ввести санкции против конкретных лиц, подозреваемых в "руководстве российской пропагандой" и "связанных с Кремлем олигархов"”. В их число вошли российский бизнесмен Владимир Евтушенков, грузинский предприниматель Бидзина Иванишвили и украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук, которого в докладе назвали "пророссийским олигархом".

Также конгрессмены предложили сделать вопрос противостояния российской агрессии главным на всех саммитах НАТО. Авторы доклада призывают возобновить программы сдерживания России в Европе и усилить военную помощь Украине, в частности, продажей противокорабельных ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенаторы США назвали Путина диктатором и призвали срочно ввести санкции против "Северного потока-2".

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