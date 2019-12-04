В Конгрессе США решительно выступили в защиту Украины от Путина

В Конгрессе США заявили о важности поддержки военной помощи Украине и Республиканской, и Демократической партиями.

Твердую позицию выразила в среду, 4 декабря, во время конференции “Стратегические интересы США в Украине” в Вашингтоне конгрессвумен от демократов Мерси Каптур, передает "Интерфакс-Украина".

"Необходимо, чтобы двухпартийная поддержка американской помощи Украине оставалась сильной, чтобы дать отпор агрессии России и поддержать демократическую повестку дня президента Зеленского", – сказала Каптур.

Конгрессвумен Мерси Каптур призвала помочь Украине LB.ua

Также она подчеркнула важность предоставления помощи украинским ветеранам и усиления бизнес-возможностей для Украины.

"В этом году президент Зеленский и партия “Слуга народа” победили на президентских и парламентских выборах с четким мандатом на демократические реформы. Украинский народ дал знать о том, что хочет жить среди демократий, свободных от российского вторжения и агрессии", – сказала Каптур.

В Конгрессе США выступили в защиту Украины от Путина atr.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после нашумевшего разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

В Минобороны рассказали, что с сентября по ноябрь 2019 года Украина уже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму 43 млн долларов.

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