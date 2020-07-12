В Конгрессе США призвали немедленно помочь Украине стать членом НАТО

США будут более эффективными против России, если Украина присоединится к НАТО.

США будут более эффективными в противодействии России, если Украина и Грузия станут членами НАТО.

Как сообщает "Голос Америки", такое мнение было озвучено во время слушаний в Конгрессе США. Слушания касались реакции Белого дома на сообщения, что Россия платила Талибану за атаки на американских солдат в Афганистане.

"Нам нужно решительно поддерживать трансатлантические стремления Грузии и Украины. Расширение НАТО распространило мир и безопасность в Европе и усилило военную способность альянса. Как Украине, так и Грузии следует обеспечить четкий путь к членству в НАТО", – заявил старший аналитик Атлантического совета США и бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский.

По его словам, продолжение неоднозначной позиции лишь "усиливает аппетит" президента РФ Владимира Путина и его ощущение возможности "восстановить господство над этими двумя демократиями".

Также эксперт призвал усилить экономическое давление против России.

"Нынешние санкции могут наносить ущерб российской экономике, но их результатом должно было быть сдерживание российской агрессии – и здесь они не преуспели. Санкции надо усилить и нацелить их на конкретных россиян, а также сформировать комплексные санкции против российского финансового и энергетического секторов", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько американских военных экспертов заявили, что российская агрессия против Украины может угрожать безопасности союзников НАТО.