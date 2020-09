В Конго сообщили о новой вспышке Эболы: заражены уже более 100 человек

В Демократической Республике Конго зафиксировали одиннадцатую массовую вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола.

Количество зараженных превысило сто человек, сообщили на странице Всемирной организации здравоохранения Африки в Twitter.

По данным отчета о ситуации в городе Мбандаку, на 10 сентября там зафиксировано 118 случаев заболевания. Среди них 112 – подтвержденные диагнозы, еще шесть пациентов ожидают результатов теста. Скончались 48 человек, 52 больных вылечились.

The latest Situation Report from the 11th Ebola Virus Disease Outbreak in #Mbandaka, Équateur Province #DRC (reported 10 September 2020).



➡️118 cases (112 confirmed, 6 probable) 48 deceased & 52 recovered. pic.twitter.com/gKHM2Ql3CA