В Конго сообщили о новой вспышке Эболы: заражены уже более 100 человек

В Демократической Республике Конго зафиксировали одиннадцатую массовую вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола.

Количество зараженных превысило сто человек, сообщили на странице Всемирной организации здравоохранения Африки в Twitter.

По данным отчета о ситуации в городе Мбандаку, на 10 сентября там зафиксировано 118 случаев заболевания. Среди них 112 – подтвержденные диагнозы, еще шесть пациентов ожидают результатов теста. Скончались 48 человек, 52 больных вылечились.

The latest Situation Report from the 11th Ebola Virus Disease Outbreak in #Mbandaka, Équateur Province #DRC (reported 10 September 2020).



➡️118 cases (112 confirmed, 6 probable) 48 deceased & 52 recovered. pic.twitter.com/gKHM2Ql3CA — WHO African Region (@WHOAFRO) September 11, 2020

Лихорадка Эбола – острое вирусное заболевание, принадлежит к группе геморрагических лихорадок, характеризуется тяжелым и быстрым течением, развитием обширных кровотечений и высоким риском летального исхода.

Заражение вирусом происходит от человека к человеку, чаще всего, через кровь: при уходе за больным человеком, в случае попадания экскрементов зараженного человека на поврежденные участки кожи, при несоблюдении правил асептики, также при половых контактах.

Заболевание начинается очень остро и характеризуется тяжелым течением, у больного повышается температура тела до 39-40° С, возникают сильные головные и мышечные боли, сухость во рту, боли в грудной клетке, лихорадка, рвота, диарея с примесью крови в стуле, амимичность лица, запавшие глаза, на 5-7 сутки болезни наблюдается кореподобная сыпь, кожный зуд отсутствует, возникает заторможенность и спутанность сознания.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, лихорадка Эбола вспыхнула с новой силой на западе Демократической Республики Конго. По состоянию на 9 июня заражены оказались 12 человек, шестеро умерли.

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