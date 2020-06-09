В КНДР заявили, что обрывают связь с Южной Кореей

Карина Бондаренко Мир 05:29, 9.06.2020

В Северной Корее оборвут все линии связи с Южной Кореей и полностью прекратят переговоры о сотрудничестве.

Такое решение приняла Ким Е Чжон, которая является неофициальным руководителем аппарата лидера КНДР, сообщает APF. Связь Пхеньяна с Сеулом будет прервана с 12:00 9 июня.

Также между Северной и Южной Кореей будут прекращены военные и политические связи.

Ким Чен Ын
РБК

"Мы пришли к выводу, что нет необходимости сидеть лицом к лицу с южнокорейскими властями, и нет никаких вопросов для обсуждения с ними, поскольку они только вызвали наше смятение", – заявили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

Такое решение было принято после угроз, исходящих от активистов, которые рассылают листовки с критикой Ким Чен Ына через границу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее вероятным разрывом соглашения от 2018 года, которое касается военной сферы.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Зеленский хочет изменить законодательство из-за первой леди: о чем речь

На Донбассе прошли тяжелые бои: ранены три бойца ВСУ

Сегодня ты живешь так, как голосовал вчера

Умерла известная киевская журналистка

Вокруг смерти волонтера АТО разгорелся скандал: из больницы пропали паспорт и деньги