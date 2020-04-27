В КНДР заявили, что Ким Чен Ын не болен, а "работает с документами"

Ирина Кулинич Мир 06:18, 27.04.2020 Обновлено: 10:41, 27.04.2020

В Северной Корее опровергли тяжелое состояние или даже смерть лидера Ким Чен Ына, заверив, что он "работает с документами".

Свежее сообщение появилось утром в понедельник, 27 апреля, в центральной газете народной республики "Нодон синмун". Именно поэтому, заверили журналисты, глава КНДР не появляется на публике.

Кроме того, Ким Чен Ын якобы направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма. При этом, когда он это сделал, не указано. "Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые приняли активное участие в строительстве прибрежного туристического района Вонсан-Кальма", – сказано в статье.

В КНДР выдали новое заявление о Ким Чен Ыне
ТАСС

Примечательно, что новых фото лидера, которые могли бы пролить свет на ситуацию, в материале не опубликовали.

Напомним, 26 апреля Национальная радиокомпания КНДР показала видео с диктатором Ким Чен Ыном, однако дату записи не уточнила.

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