В Северной Корее опровергли тяжелое состояние или даже смерть лидера Ким Чен Ына, заверив, что он "работает с документами".
Свежее сообщение появилось утром в понедельник, 27 апреля, в центральной газете народной республики "Нодон синмун". Именно поэтому, заверили журналисты, глава КНДР не появляется на публике.
Кроме того, Ким Чен Ын якобы направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма. При этом, когда он это сделал, не указано. "Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые приняли активное участие в строительстве прибрежного туристического района Вонсан-Кальма", – сказано в статье.
В КНДР выдали новое заявление о Ким Чен Ыне
ТАСС
Примечательно, что новых фото лидера, которые могли бы пролить свет на ситуацию, в материале не опубликовали.
Напомним, 26 апреля Национальная радиокомпания КНДР показала видео с диктатором Ким Чен Ыном, однако дату записи не уточнила.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.
В сети начали обсуждать информацию о том, что лидер КНДР, вероятно, умер.
Представители правительства Северной Кореи 21 апреля заявили, что им неизвестно о каких-либо признаках ухудшения здоровья Ким Чен Ына.
Официальное СМИ Северной Кореи объяснило исчезновение диктатора "глубокой медитацией".
Ким Е Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, может заменить брата в случае его смерти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о тяжелом состоянии Ким Чен Ына, однако если это так – желает ему скорейшего выздоровления.
Недавно японское СМИ Shukan Gendai написало, что диктатор КНДР Ким Чен Ын якобы находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.
В Северной Корее отреагировали на громкие слухи о якобы кончине лидера страны Ким Чен Ына после неудачной операции на сердце, заявив, что они не имеют под собой никаких оснований.
В Южной Корее накануне также пролили свет на исчезновение Ким Чен Ына, заявив, что тот якобы жив и здоров.
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