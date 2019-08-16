В КНДР запустили новые неизвестные ракеты: первые детали

В Северной Корее произошел запуск двух ракет неизвестного типа в направлении Японского моря.

Они были запущены в северокорейском города Токчхон, передает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.

Больше никаких деталей Объединенный комитет начальников штабов не сообщил. Неизвестен тип, дальность и максимальная высота полета ракеты.

Отмечается, что по сообщению метеорологов, радиационный фон в Приморском крае России, граничащим с КНДР, составляет 12-13 мкР/ч – этот показатель соответствует норме.

КНДР

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа КНДР опять запустила две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

Также 31 июля в районе побережья Японского моря были запущены новые баллистические ракеты КНДР малого радиуса действия.

В Евросоюзе сообщили, что КНДР запусками баллистических ракет малой дальности подрывает международную работу по укреплению доверия и установления прочного мира на полуострове.

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