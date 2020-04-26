В КНДР показали видео с Ким Чен Ыном на фоне слухов о смерти диктатора

В воскресенье, 26 апреля, Национальная радиокомпания КНДР показала видео с диктатором Ким Чен Ыном.

На фоне слухов о тяжелом состоянии Кима и даже его вероятной смерти были опубликованы кадры рабочего визита правителя в город Самджион.

Настоящее это видео или же оно "архивное" – неизвестно.

Сам Ким Чен Ын на кадрах выглядит довольно бодрым и улыбчивым, активно общается с рабочими.

На фоне слухов о смерти диктатора, как пишут СМИ, жители столицы Пхеньяна бросились в магазины скупать товары первой необходимости.

Утверждается, что над городом заметили "низко летающие вертолеты", а также появились новости о закрытии железнодорожного сообщения с Китаем.

Ким Чен Ын Факты

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