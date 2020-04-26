В КНДР показали видео с Ким Чен Ыном на фоне слухов о смерти диктатора

В воскресенье, 26 апреля, Национальная радиокомпания КНДР показала видео с диктатором Ким Чен Ыном.
На фоне слухов о тяжелом состоянии Кима и даже его вероятной смерти были опубликованы кадры рабочего визита правителя в город Самджион.
Настоящее это видео или же оно "архивное" – неизвестно.
Сам Ким Чен Ын на кадрах выглядит довольно бодрым и улыбчивым, активно общается с рабочими.
Ким Чен Ын
Факты
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.
В сети начали обсуждать информацию о том, что лидер КНДР, вероятно, умер.
Представители правительства Северной Кореи 21 апреля заявили, что им неизвестно о каких-либо признаках ухудшения здоровья Ким Чен Ына.
Официальное СМИ Северной Кореи объяснило исчезновение диктатора "глубокой медитацией".
Ким Е Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, может заменить брата в случае его смерти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о тяжелом состоянии Ким Чен Ына, однако если это так – желает ему скорейшего выздоровления.
Недавно японское СМИ Shukan Gendai написало, что диктатор КНДР Ким Чен Ын якобы находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.
В Северной Корее отреагировали на громкие слухи о якобы кончине лидера страны Ким Чен Ына после неудачной операции на сердце, заявив, что они не имеют под собой никаких оснований.
В Южной Корее накануне также пролили свет на исчезновение Ким Чен Ына, заявив, что тот якобы жив и здоров.
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