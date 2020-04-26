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26 апреля • обновлено в 17:41
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В КНДР показали видео с Ким Чен Ыном на фоне слухов о смерти диктатора

12.2т
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В воскресенье, 26 апреля, Национальная радиокомпания КНДР показала видео с диктатором Ким Чен Ыном.

На фоне слухов о тяжелом состоянии Кима и даже его вероятной смерти были опубликованы кадры рабочего визита правителя в город Самджион.

Настоящее это видео или же оно "архивное" – неизвестно.

Сам Ким Чен Ын на кадрах выглядит довольно бодрым и улыбчивым, активно общается с рабочими.

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

Факты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
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Комментарии
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Смешно
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Интересно
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну рабочие этого города уж точно знают общался с ними Ын или нет. Хотя в Украине большинство населения думает как выжить и что завтра ещё подорожает, поэтому им не до Ына.
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Петренко Мордехай
Петренко Мордехай
Жаль, если живой и здоровый...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Петренко Мордехай, Тебе то какая разница, своих проблем в Украине нет?
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