В КНДР показали новую баллистическую ракету: что о ней говорят эксперты

Северная Корея, возможно, достигла успеха в улучшении боевых возможностей своей новой межконтинентальной баллистической ракеты.

Такое предположение сделал доцент Исследовательского центра передовой науки и технологии Токийского университета Коидзуми Ю. Его слова цитирует NHK.

"Можно утверждать, что новая межконтинентальная баллистическая ракета Северной Кореи является одной из крупнейших в мире. Я думаю, что она может иметь несколько боеголовок. Если одна ракета несет заряд из двух или трех боеголовок, их будет сложно перехватить", – заявил он.

Коидзуми отметил, что, вероятно, представители северокорейских властей думают, якобы у них будет "определенный уровень ядерного сдерживания против США".

Эксперт подчеркнул, что сейчас в центре внимания находится вопрос – осуществит ли КНДР испытательный пуск указанной ракеты.

В то же время росСМИ заявили, что баллистической ракетой КНДР заинтересовался Пентагон. В частности, в Министерстве обороны РФ отметили: США в курсе сообщений о демонстрации новых вооружений на северокорейском параде, а представители Пентагона якобы предупредили, что Штаты уже "проводят анализ ситуации с КНДР совместно с союзниками в регионе".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на торжественных мероприятиях в Северной Корее, посвященных 75-летию основания ее Трудовой партии, была продемонстрирована ракета КНДР. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын пожелал Южной Кореи скорейшего преодоления кризиса из-за COVID-19, после чего "народы двух стран вновь возьмутся за руки".