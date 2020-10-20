В Китай "вернулся" коронавирус: за сутки выявили десятки больных

За минувшие сутки, 19 октября, в Китае обнаружили 43 зараженных коронавирусом.

Из них 19 "активных" и 24 бессимптомных больных, сообщает RT со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что все новые случаи COVID-19 являются завозными. Общее количество зараженных с начала пандемии в Китае превысило 87,5 тысяч человек (85,7 – согласно данным онлайн-счетчику Worldometers).

Коронавирус в Китае. Worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский инфекционист Ольга Голубовская назвала пандемию коронавируса – страшнейшей болезнью в ее практике и нескольких поколениях врачей. Она заявила, что в последний раз врачи видели подобное во время пандемии испанского гриппа в 1918-1919 годах.