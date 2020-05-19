В Китае снова начали фиксировать случаи заражения коронавирусом (COVID-19). Состоянием на утро, 19 мая, в стране зарегистрировали шесть новых случаев, всего – 82 960.

В мире лидером антирейтинга по количеству больных остаются США – почти 1,6 млн, Россия – 291 тысяча, Испания – 278 тысяч.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 18 876 человек. Умерли 548 пациентов, выздоровели 5632.

Большое количество новых летальных случаев зафиксировали в Мексике, Боливии и Панаме.

Медики выяснили, что первые пациенты с признаками вызываемого новым типом коронавируса заболевания легких могли появиться во Франции еще в ноябре 2019 года.

Главное за 19 мая:

13:24 – Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 58% лиц, умерших в столице от коронавируса, были людьми старше 65-70 лет, всего от COVID-19 умерли 52 жителя Киева.

13:19 – В Ужгороде в супермаркете "Вопак" якобы заболели сразу 6 сотрудников. Информацию журналистам подтвердил областной лабораторный центр.

12:38 – Сеть поразили фото огромных очередей людей, которые ждали общественный транспорт, в Киеве во время карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

12:04 – В Киеве за последние сутки от COVID-19 умерло сразу трое человек. Всего в городе по состоянию на 19 мая 52 летальных случая, вызванные коронавирусом.

11:43 – В Днепропетровской области впервые не зафиксировали новые случаи COVID-19.

11:30 – Президент США Дональд Трамп направил письмо-ультиматум главе ВОЗ.

11:22 – Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин продлят до 22 июня, но он будет существенно ослаблен.

09:58 – Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что карантин в Украине не будет смягчен, если не будет стабильности в таких показателях: заболеваемость за последние 7 дней на 100 тыс. населения, заполненность коек в больницах, которые лечат коронавирус (не должна превышать 50%), количество тестирований, проводимых в каждом регионе.

09:35 – В Минздраве сообщили, что после 22 мая в Украине продлят ограничения и будут вводить адаптивный карантин на основании трех критериев.

09:26 – Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что второй раз за время пандемии в Украине количество выздоровевших превысило количество заболевших.

9:20 – В Киеве и области по состоянию на утро 19 мая зафиксировали 3604 случая COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2359, а на территории области – до 1245.

09:08 – Житель Кременчуга рассказал, что заразился коронавирусом (COVID-19), но бесплатного лечения не получил. За все лекарства, назначенные ему врачами, он платил сам.

09:02 – За минувшие сутки количество новых случаев инфицирования COVID-19 в Египте возросло на 535, что является самым высоким суточным приростом с начала эпидемии. Общее количество больных в стране достигла 12 764 человек.

08:58 – По состоянию на утро 19 мая в Украине официально подтверждено 18 876 случаев коронавируса COVID-19. Из них 260 фактов заражения были обнаружены за прошедшие сутки. С момента начала эпидемии в стране от болезни уже умерли 548 человек(+13 за сутки). В то же время выздоровели – 5632 (+356 за сутки).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 751 случай;

Волынская область – 635 случаев;

Днепропетровская область – 843 случая;

Донецкая область – 131 случай;

Житомирская область – 573 случая;

Закарпатская область – 911 случаев;

Запорожская область – 385 случаев;

Ивано-Франковская область – 1235 случаев;

Кировоградская область – 445 случаев;

г. Киев – 2359 случаев;

Киевская область – 1245 случаев;

Львовская область – 1098 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 263 случая;

Одесская область – 784 случая;

Полтавская область – 264 случая;

Ривненская область – 1188 случаев;

Сумская область – 164 случая;

Тернопольская область – 1081 случай;

Харьковская область – 816 случаев;

Херсонская область – 168 случаев;

Хмельницкая область – 267 случаев;

Черновицкая область – 2742 случая;

Черкасская область – 376 случаев;

Черниговская область – 110 случаев.

Коронавирус в Украине Минздрав

08:24 – В США раскритиковали препарат гидроксихлорохин, который президент США Дональд Трамп назвал защитой от COVID-19.

06:53 – Состоянием на утро 19 мая в Италии зафиксировано 225 886 случаев заражения COVID-19 (32 007 смертей), в Испании – 231 606 зараженных (27 709 смертей).

06:20 – Бразилия опередила Великобританию по количеству больных COVID-19. 255 368 человек против 246 406 в Британии.

06:08 – В Виннице в городской больнице №1 отделение для больных с коронавирусом (COVID-19) переполнено.

04:10 – В Египте 18 отелей получили сертификаты безопасности, которые дают возможность возобновить работу, но с определенными ограничениями.

03:56 – В Москве за сутки умер еще 71 пациент с коронавирусом, общее число жертв пандемии в столице РФ – 1651. За прошлые сутки в городе скончались 77 инфицированных.

02:13 – Украинский анестезиолог Владимир Лиходиевский признался: в работе с инфицированными COVID-19 его больше всего поражают смерти молодых пациентов.

01:05 – Врачи рассказали о симптомах детской болезни, напоминающих синдром Кавасаки, которую начали массово обнаруживать на фоне пандемии.

00:00 – Дональд Трамп назвал Всемирную организацию здравоохранения марионеткой, заявив, что та выполняет просьбы Китая.