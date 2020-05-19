В Китай вернулся COVID-19: статистика по коронавирусу на 19 мая. Обновляется

В Китае снова начали фиксировать новые случаи заражения коронавирусом (COVID-19). Состоянием на утро, 19 мая, в стране зарегистрировали шесть новых случаев, всего – 82 960.

В мире лидером антирейтинга по количеству больных остается США – почти 1,6 млн, Россия – 291 тысяча, Испания – 278 тысяч.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 18 616 человек. Умерли 535 пациентов, выздоровели – 5 276.

Большое количество новых летальных случаев зафиксировали в Мексике, Боливии и Панаме.

Медики выяснили, что первые пациенты с признаками вызываемого новым типом коронавируса заболевания легких могли появиться во Франции еще в ноябре 2019 года.

Главное за 19 мая:

04:10 – В Египте 18 отелей получили сертификаты безопасности, которые дают возможность возобновить работу, но с определенными ограничениями.

03:56 – В Москве за сутки умер еще 71 пациент с коронавирусом, общее число жертв пандемии в столице РФ – 1651. За прошлые сутки в городе скончались 77 инфицированных.

02:13 – Украинский анестезиолог Владимир Лиходиевский признался: в работе с инфицированными COVID-19 его больше всего поражают смерти молодых пациентов.

01:05 – Врачи рассказали о симптомах детской болезни, напоминающую синдром Кавасаки, которую начали массово обнаруживать на фоне пандемии.

00:00 – Дональд Трамп назвал Всемирную организацию здравоохранения марионеткой, заявив, что та выполняет просьбы Китая.

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