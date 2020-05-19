В Китай вернулся COVID-19: статистика по коронавирусу на 19 мая. Обновляется

В Китае снова начали фиксировать новые случаи заражения коронавирусом (COVID-19). Состоянием на утро, 19 мая, в стране зарегистрировали шесть новых случаев, всего – 82 960.
В мире лидером антирейтинга по количеству больных остается США – почти 1,6 млн, Россия – 291 тысяча, Испания – 278 тысяч.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 18 616 человек. Умерли 535 пациентов, выздоровели – 5 276.
Большое количество новых летальных случаев зафиксировали в Мексике, Боливии и Панаме.
Медики выяснили, что первые пациенты с признаками вызываемого новым типом коронавируса заболевания легких могли появиться во Франции еще в ноябре 2019 года.
Главное за 19 мая:
04:10 – В Египте 18 отелей получили сертификаты безопасности, которые дают возможность возобновить работу, но с определенными ограничениями.
03:56 – В Москве за сутки умер еще 71 пациент с коронавирусом, общее число жертв пандемии в столице РФ – 1651. За прошлые сутки в городе скончались 77 инфицированных.
02:13 – Украинский анестезиолог Владимир Лиходиевский признался: в работе с инфицированными COVID-19 его больше всего поражают смерти молодых пациентов.
01:05 – Врачи рассказали о симптомах детской болезни, напоминающую синдром Кавасаки, которую начали массово обнаруживать на фоне пандемии.
00:00 – Дональд Трамп назвал Всемирную организацию здравоохранения марионеткой, заявив, что та выполняет просьбы Китая.
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