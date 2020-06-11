В Китай снова вернулся коронавирус: статистика по COVID-19 на 11 июня. Постоянно обновляется

В четверг, 11 июня, в Китае зафиксировали 11 новых случаев активной формы COVID-19. Все зараженные недавно вернулись из-за границы. На лечении там остаются еще 62 пациента.

Всего количество зараженных коронавирусом в Украине и мире составляет почти 7,5 млн. За последние сутки статистика выросла на 134 705 инфицированных.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 28 381 человек. Умерли 833 пациента выздоровели 12 769.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 2 млн), Бразилия (более 775 тыс.) и Россия (свыше 493 тыс.).

Молдова установила антирекорд по зараженным коронавирусом. За последние сутки там заболели 296 человек, умерли четверо инфицированных.

Главное за 11 июня:

06:43 – В Китае 11 июня зафиксировали 11 новых случаев COVID-19. Все зараженные недавно вернулись из-за границы, сообщает The Associated Press. На лечении там остаются еще 62 пациента.

03:40 – Британские ученые пришли к выводу, что маски для лица могут остановить вторую волну коронавируса.

01:09 – В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом. Общее количество жертв COVID-19 в городе достигло 3 138, сообщил оперативный штаб.

00:30 – Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пошутил, что кофе вместе с президентом Владимиром Зеленским в Хмельницком стало "самым дорогим в его жизни". Речь идет о посещении кафе, когда это было запрещено из-за карантина.

На его пост отреагировал политик Олег Ляшко, а украинцы заявили, что теперь "в стране не будет никаких карантинов".