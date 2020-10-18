В Китае заявили о передаче COVID-19 через замороженные продукты

В городе Циндао провинции Шаньдун (Китай) впервые обнаружили следы коронавируса (COVID-19) на упаковке замороженной продукции.

Об этом говорится в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР за 17 октября. Образцы вируса нашли в ходе расследования причин локального возгорания в городе.

"Обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао – это первый случай, когда за пределами лаборатории было подтверждено, что при особых условиях коронавирус может храниться на упаковке продукции в течение длительного времени", – отмечено в информации.

В ведомстве добавили, что после этого случая не исключают вероятность передачи коронавируса через "международную холодильную цепь".

"При определенных условиях существует риск заражения сотрудников, работающих с замороженными продуктами", – пояснили в Центре.

Ведомство предупредило, что людям, работающим с замороженными продуктами, необходимо избегать прямого контакта с продукцией, носить спецодежду, не прикасаться ко рту, носа и глаз во время работы, мыть руки и проводить дезинфекцию сразу после работы, а также регулярно проходить тестирование на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что COVID-19 имеет способность проникать в глаза и вызывать серьезные осложнения.