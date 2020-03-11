В Китае по состоянию на 11 марта зарегистрировано 22 новых случая смерти от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса COVID-19, и выявлено 24 новых заболевших.

Все последние летальные случаи приходятся на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения заболевания, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР.

В медучреждениях Китая проходят курс лечения более 16 тыс человек, состояние 4,4 тыс больных оценивается как тяжелое. В то же время, почти 61 тыс человек выздоровели и покинули больницы. Все временные госпитали закрыли.

В Китае заметно упал рост коронавируса

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае возросло до 80 778 человек, из них 3158 пациентов скончались.

Всего в мире заболели коронавирусом уже более 118 тысяч человек, скончались более 4,2 тысяч. Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (80 757)

Италия (10 149)

Иран (8 042)

Южная Корея (7 513)

Франция (1 1784)

Испания занимает шестое место (1646 случаев), далее следуют Германия (1457) и США (808). Закрывают десятку Япония (581) и Нидерланды (382) — эта европейская страна впервые оказалась в топ-10.

Стало известно также о новых странах, куда пробрался вирус. Первые случаи заражения зафиксировали в Боливии: там заболели 2 человека.

Также коронавирус подтвердили в Турции. Заразился гражданин Турции, который недавно вернулся из Европы. Состояние пациента оценили как стабильное, он помещен в карантин.

В Великобритании коронавирусом заразилась парламентский заместитель министра здравоохранения и социальных дел Надин Доррис. Она самоизолировалась после положительного результата теста.

На Ямайке зафиксирован первый случай заболевания. Местная жительница привезла вирус из Великобритании.

В Китае заметно упал рост коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий вооруженными силами Польши Ярослав Мика заразился коронавирусом COVID-2019. Инфекцию он подхватил во время поездки в Германию.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!