В Китае по состоянию на 11 марта зарегистрировано 22 новых случая смерти от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса COVID-19, и выявлено 24 новых заболевших.
Все последние летальные случаи приходятся на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения заболевания, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР.
В медучреждениях Китая проходят курс лечения более 16 тыс человек, состояние 4,4 тыс больных оценивается как тяжелое. В то же время, почти 61 тыс человек выздоровели и покинули больницы. Все временные госпитали закрыли.
В Китае заметно упал рост коронавируса
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае возросло до 80 778 человек, из них 3158 пациентов скончались.
Всего в мире заболели коронавирусом уже более 118 тысяч человек, скончались более 4,2 тысяч. Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:
Китай (80 757)
Италия (10 149)
Иран (8 042)
Южная Корея (7 513)
Франция (1 1784)
Испания занимает шестое место (1646 случаев), далее следуют Германия (1457) и США (808). Закрывают десятку Япония (581) и Нидерланды (382) — эта европейская страна впервые оказалась в топ-10.
Стало известно также о новых странах, куда пробрался вирус. Первые случаи заражения зафиксировали в Боливии: там заболели 2 человека.
Также коронавирус подтвердили в Турции. Заразился гражданин Турции, который недавно вернулся из Европы. Состояние пациента оценили как стабильное, он помещен в карантин.
В Великобритании коронавирусом заразилась парламентский заместитель министра здравоохранения и социальных дел Надин Доррис. Она самоизолировалась после положительного результата теста.
На Ямайке зафиксирован первый случай заболевания. Местная жительница привезла вирус из Великобритании.
В Китае заметно упал рост коронавируса
Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий вооруженными силами Польши Ярослав Мика заразился коронавирусом COVID-2019. Инфекцию он подхватил во время поездки в Германию.
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