В Китае задержали учительницу-убийцу, которая похищала и грабила людей: скрывалась 20 лет

В провинции Цзянси в Китае правоохранители начали судебное преследование серийной убийцы Лао Жунчжи, которая 20 лет была в бегах и скрывалась от правосудия.

Об этом сообщает AsiaOne. В 1993 году 19-летняя Лао, работавшая учительницей в начальной школе в Цзянси, познакомилась с Фа Цзыином, к тому времени отсидевшим восемь лет за ограбление. Они стали любовниками и в течение нескольких лет грабили, убивали и похищали людей вместе.

После двух убийств в 1999 году китайской полиции удалось выйти на их след. Фа схватили в городе Хэфэй, где парочка снимала дом. Он попал под суд, был приговорен к высшей мере наказания и казнен.

Лао удалось уйти от преследования. Она сменила имя, уехала из Хэфэя и пряталась в течение 20 лет. В ноябре 2019 года ее арестовали в городе Сямынь, провинция Фуцзянь. Когда Лао поймали, она торговала наручными часами в магазинчике, который ее знакомая открыла в торговом центре.

Женщину обвиняют в семи умышленных убийствах, совершенных между 1996 и 1999 годами, а также в грабежах и похищениях людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России уже восемь лет оперативники не могут найти самого опасного серийного убийцу в стране, который жестоко расправляется с женщинами пенсионного возраста.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал