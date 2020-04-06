В Китае за сутки удвоилось число бессимптомных случаев коронавируса

В понедельник, 6 апреля, в Китае заявили о 78 новых случаях бессимптомного инфицирования коронавирусом COVID-19 по сравнению с 47 случаями днем ранее.

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Как сообщает Reuters, в общей сложности уже 705 зараженных без симптомов находятся под медицинским наблюдением по всему материковому Китаю.

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Кроме того, за сутки в эпицентре вспышки COVID-19 в провинции Хубэй от осложнений скончался один человек.

Пациенты, которые не проявляют никаких симптомов, но все же могут передавать коронавирус другим, стали главной проблемой Китая в последние недели после снижения общего уровня инфекции.

Всего в стране зарегистрировано 81 708 случаев заражения COVID-19, из них 3331 – со смертельным исходом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в округе Цзя китайской провинции Хэнань объявили о запрете на въезд и перемещение людей после нескольких бессимптомных случаев коронавируса.

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