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29 января • обновлено в 08:17
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В Китае за 2 дня построили больницу для зараженных коронавирусом: фото и видео

3.4т
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В Китае 28 января открыли больницу для лечения зараженных коронавирусом 2019-nCoV.

Корпуса, которые построили за 48 часов, запустили в срочном порядке. Они должны вместить 1000 пациентов, передает Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Больница в Ухане

Больница в Ухане

Скриншот с видео

Для строительства в городе Ухань выделили участок земли размером более 25 тысяч квадратных метров.

Власти города заявили, что проект был завершен в течение 48 часов благодаря совместным усилиям сотрудников строительных фирм, коммунальных предприятий и представителей военизированной полиции.

Строительство больницы в Ухане

Строительство больницы в Ухане

Больница в Ухане

Больница в Ухане

Больница в Ухане

Больница в Ухане

Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV по состоянию на утро 29 января резко выросло до 6062, погибли уже 134 человека. По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, более 9,2 тыс. человек в Китае имеют симптомы заражения, однако их диагноз пока не подтвержден. В карантине находятся еще почти 60 тыс. местных жителей.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Китай
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
С трудом верится ...
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1
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фил филька
фил филька
за 48 (!) часов больницу на 1000 чел! ну вот что у китайцев не отнять так это ОФИГЕННУЮ работоспособность. нашим до этого - как до китая ра ком) а вы упоротые еще азиатов ругаете и считаете что вы оскорбляете кого то называя его азиатом. с них пример надо брать
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3
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фил филька
фил филька
Он Алекс, не пиз ди ка. монголоидами зовете - это тоже игил?
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Он Алекс
Он Алекс
фил филька, талибы и игиловцы тоже азиаты, мы вас, некоторых россиян с ними сравниваем ... так что не перекручивай
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
В Китае за 48 часов, вы Украине и за пять лет не могут
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