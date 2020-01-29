В Китае за 2 дня построили больницу для зараженных коронавирусом: фото и видео

В Китае 28 января открыли больницу для лечения зараженных коронавирусом 2019-nCoV.

Корпуса, которые построили за 48 часов, запустили в срочном порядке. Они должны вместить 1000 пациентов, передает Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Больница в Ухане Скриншот с видео

Для строительства в городе Ухань выделили участок земли размером более 25 тысяч квадратных метров.

Власти города заявили, что проект был завершен в течение 48 часов благодаря совместным усилиям сотрудников строительных фирм, коммунальных предприятий и представителей военизированной полиции.

Строительство больницы в Ухане

Больница в Ухане

Больница в Ухане

Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV по состоянию на утро 29 января резко выросло до 6062, погибли уже 134 человека. По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, более 9,2 тыс. человек в Китае имеют симптомы заражения, однако их диагноз пока не подтвержден. В карантине находятся еще почти 60 тыс. местных жителей.

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