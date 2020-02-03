В Китае за 10 дней построили больницу и начали принимать больных коронавирусом. Видео

В китайском городе Ухань 3 февраля начала принимать первых пациентов временная больница, строительство которой началось после вспышки нового типа коронавируса.

Медучреждение строили ускоренными темпами, начиная с 23 января. Об этом сообщает агентство Associated Press (посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что госпиталь под названием "Хошеньшань" рассчитан на 1000 мест.

Первая временная больница в Ухане начала принимать пациентов с коронавирусом

В больнице будут работать прибывшие в Ухань специальные медицинские команды из Народно-освободительной армии Китая.

При этом второе такое же медучреждение, которое тоже построили в этом городе, начнет работу 6 февраля. В нем предусмотрено 1500 койко-мест.

Госпиталь "Хошеньшань" рассчитан на 1000 мест apnews.com

Строительство больницы для зараженных коронавирусом apnews.com

Строительство больницы для зараженных коронавирусом CGTN

Строительство больницы для зараженных коронавирусом CGTN

Как сообщал OBOZREVATEL, число жертв смертельного коронавируса 2019-nCoV по состоянию на утро 3 февраля достигло 362 человека. В Китае погиб 361, еще один – на Филиппинах.

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