В Китае за 10 дней построили больницу и начали принимать больных коронавирусом. Видео

В китайском городе Ухань 3 февраля начала принимать первых пациентов временная больница, строительство которой началось после вспышки нового типа коронавируса.
Медучреждение строили ускоренными темпами, начиная с 23 января. Об этом сообщает агентство Associated Press (посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что госпиталь под названием "Хошеньшань" рассчитан на 1000 мест.
Первая временная больница в Ухане начала принимать пациентов с коронавирусом
В больнице будут работать прибывшие в Ухань специальные медицинские команды из Народно-освободительной армии Китая.
При этом второе такое же медучреждение, которое тоже построили в этом городе, начнет работу 6 февраля. В нем предусмотрено 1500 койко-мест.
Госпиталь "Хошеньшань" рассчитан на 1000 мест
apnews.com
Строительство больницы для зараженных коронавирусом
apnews.com
Строительство больницы для зараженных коронавирусом
CGTN
Строительство больницы для зараженных коронавирусом
CGTN
#Wuhan's Huoshenshan Hospital nears completion pic.twitter.com/dQ735L0hxP— CGTN (@CGTNOfficial) January 31, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, число жертв смертельного коронавируса 2019-nCoV по состоянию на утро 3 февраля достигло 362 человека. В Китае погиб 361, еще один – на Филиппинах.
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