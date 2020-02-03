Главная Новости
3 февраля • обновлено в 11:35
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Китае за 10 дней построили больницу и начали принимать больных коронавирусом. Видео

1.3т
Читать материал на украинском

В китайском городе Ухань 3 февраля начала принимать первых пациентов временная больница, строительство которой началось после вспышки нового типа коронавируса.

Медучреждение строили ускоренными темпами, начиная с 23 января. Об этом сообщает агентство Associated Press (посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что госпиталь под названием "Хошеньшань" рассчитан на 1000 мест.

Первая временная больница в Ухане начала принимать пациентов с коронавирусом

Первая временная больница в Ухане начала принимать пациентов с коронавирусом

В больнице будут работать прибывшие в Ухань специальные медицинские команды из Народно-освободительной армии Китая.

При этом второе такое же медучреждение, которое тоже построили в этом городе, начнет работу 6 февраля. В нем предусмотрено 1500 койко-мест.

Госпиталь "Хошеньшань" рассчитан на 1000 мест

Госпиталь "Хошеньшань" рассчитан на 1000 мест

apnews.com

Строительство больницы для зараженных коронавирусом

Строительство больницы для зараженных коронавирусом

apnews.com

Строительство больницы для зараженных коронавирусом

Строительство больницы для зараженных коронавирусом

CGTN

Строительство больницы для зараженных коронавирусом

Строительство больницы для зараженных коронавирусом

CGTN

Как сообщал OBOZREVATEL, число жертв смертельного коронавируса 2019-nCoV по состоянию на утро 3 февраля достигло 362 человека. В Китае погиб 361, еще один – на Филиппинах.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
сколько там xpюкраинский мост в кyeве строят?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
представим украину на этом месте,сколько было бы с пи,украли.на строительстве
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги