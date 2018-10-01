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В Китае взорвали 1,5-километровый мост: зрелищное видео

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В сеть попало видео того, как на востоке Китая 28 сентября с помощью контролируемого взрыва уничтожили мост длиной более километра (чтобы посмотреть ролик, поскрольте вниз).

Сооружение, которому было всего 23 года, проходило через речку Гань в провинции Цзянси, сообщает China Xinhua News.

Длина подорванного моста составляла 1577 метров, ширина - около 20 метров.

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В Китае взорвали 1,5-километровый мост: зрелищное видео

dailymail.co.uk

В Китае взорвали 1,5-километровый мост: зрелищное видео

dailymail.co.uk

Как сообщает Daily Mail, его демонтировали, чтобы освободить место для строительства более высокой и более широкой эстакады. Открыть для движения транспорта ее планируют в 2021 году.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье на мосту Преображенского пассажирская маршрутка, пытаясь объехать место ДТП, нечаянно разрушила мост. Она выехала на пешеходную зону и провалила часть конструкции.

Место
Китай
Объекты
взрыввидео
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