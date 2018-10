В Китае взорвали 1,5-километровый мост: зрелищное видео

В сеть попало видео того, как на востоке Китая 28 сентября с помощью контролируемого взрыва уничтожили мост длиной более километра (чтобы посмотреть ролик, поскрольте вниз).

Сооружение, которому было всего 23 года, проходило через речку Гань в провинции Цзянси, сообщает China Xinhua News.

Длина подорванного моста составляла 1577 метров, ширина - около 20 метров.

Как сообщает Daily Mail, его демонтировали, чтобы освободить место для строительства более высокой и более широкой эстакады. Открыть для движения транспорта ее планируют в 2021 году.

1,577-meter-long bridge demolished within seconds in controlled explosion. The bridge was evaluated as unsafe due to increasing traffic pic.twitter.com/FCgydzgwUA