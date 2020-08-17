В Китае выдали первый патент на вакцину против коронавируса
Государственное управление по делам интеллектуальной собственности Китая выдало отечественному разработчику первый патент на вакцину против коронавируса.
Как передает китайский международный новостной телеканал CGTN, патент выдали на вакцину с названием Ad5-nCoV.
Патент получили Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и китайская биофармацевтическая фирма CanSino Biologics, которые разработали вакцину на основе аденовирусного вектора.
Исследователей возглавлял китайский военный инфекционист Чен Вэй. Отмечается, что в случае вспышки массовое производство вакцины успеют запустить кратчайшие сроки.
Ad5-nCoV еще в марте стала первой вакциной в Китае, которую допустили к клиническим исследованиям.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Индии также сообщили, что к декабрю 2020 года будут готовы минимум 300 миллионов доз потенциальной вакцины против COVID-19.