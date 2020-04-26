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26 апреля • обновлено в 13:06
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В Китае всполошились из-за новой вспышки коронавируса: винят Россию

8.1т
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В Китае за сутки зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Российской Федерацией.

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Как сообщает Reuters, всего 25 апреля лабораторно подтвердили 11 случаев инфицирования коронавирусом в Китае – шесть местных и пять завезенных.

Китай опасается вспышки коронавируса из-за РФ

Китай опасается вспышки коронавируса из-за РФ

pixabay.com

Кроме провинции Хэйлунцзян, один местный случай заражения произошел в юго-восточной провинции Гуандун, которая соседствует с Гонконгом.

При этом за сутки в стране не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19.

В Китае растет озабоченность в связи с попаданием коронавируса из России, поскольку из-за этого возрастает риск новой вспышки заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Китая заявили, что усиливают меры пограничного контроля из-за того, что из России приезжает много людей, инфицированных COVID-19.

В Харбине, административном центре китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ, запретили въезд иногородних жителей из-за вспышки коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
вирус
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
тут дырляндийцы говорят шо эта фсе хунта винавата, вот только жрать и за пенсией к ней регулярно ездят, ну то такое...
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Да как такое может быть??? По рапортам нашuх офuцuальных лuц u троллеú, в Россuu коронавuрус uмеет малое распространенuе u практuческu побеждён, непонятно только откуда берутся на россuúскuх просторах кuтаúцы с коронавuрусом? Ответ может быть только одuн - Обама продолжает мoчuтьcя в россuúcкux парадных!
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3
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Pollak John
Pollak John
Кристина Cтефанова, а что ты вообще могла слышать , вата ?)
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Маринов Михаил, по каким таким рапортам коронавирус в России побеждён? Я ни разу ни от кого такого не слышала, зачем врать?
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
У ваты нет коронавируса) Китайцы брешут
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