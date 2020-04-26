В Китае всполошились из-за новой вспышки коронавируса: винят Россию

В Китае за сутки зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Российской Федерацией.
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Как сообщает Reuters, всего 25 апреля лабораторно подтвердили 11 случаев инфицирования коронавирусом в Китае – шесть местных и пять завезенных.
Китай опасается вспышки коронавируса из-за РФ
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Кроме провинции Хэйлунцзян, один местный случай заражения произошел в юго-восточной провинции Гуандун, которая соседствует с Гонконгом.
При этом за сутки в стране не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19.
В Китае растет озабоченность в связи с попаданием коронавируса из России, поскольку из-за этого возрастает риск новой вспышки заболевания.
Как сообщал OBOZREVATEL, власти Китая заявили, что усиливают меры пограничного контроля из-за того, что из России приезжает много людей, инфицированных COVID-19.
В Харбине, административном центре китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ, запретили въезд иногородних жителей из-за вспышки коронавируса.
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