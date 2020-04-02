Летучих мышей есть разрешили, а собак и котов запретят: в Китае приняли неожиданное решение

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3 апреля • обновлено в 02:39
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В Китае впервые запретят есть котов и собак

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Шэньчжэн станет первым в Китае городом, в котором с 1 мая запретят продавать и потреблять кошачье и собачье мясо.

Решение принято в рамках борьбы с торговлей дикими животными. Не исключено, что именно из-за этого коронавирус передался от животного человеку, сообщает ВВС.

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"Собаки и коты установили с людьми более близкую связь и отношения, чем другие животные. Запрет употребления кошачьего и собачьего мяса является общепринятой практикой в развитых странах – так же как в Гонконге и на Тайване. Этот запрет соответствует духу человеческой цивилизации", – сказано в заявлении местных властей.

По данным Humane Society International, в Азии для употребления в пищу ежегодно убивают 30 миллионов собак. 10 миллионов из них, а также 4 миллиона котов приходится на Китай.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае после начала снятия карантинных мер из-за коронавируса на рынках снова начали торговать летучими мышами и прочими дикими животными.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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