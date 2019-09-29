В Китае в кровавой аварии погибли 36 человек: все детали

В Китае, 28 сентября произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля, в результате чего по меньшей мере 36 человек погибли, еще 36 получили ранения.

По данным агентство Sina, авария случилась в субботу, 28 сентября, в провинции Цзянсу.

Известно, что автобус с 69 пассажирами выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, в котором в салоне находилось 3 человека. В результате аварии 36 пассажиров автобуса погибли на месте.

Уточняется, что перед столкновением у автобуса лопнуло переднее колесо. Спасателям удалось извлечь пострадавших, которые были госпитализированы.

ДТП с автобусом в Китае twitter/PDChina

П оданным издания, десять человек получили серьезные травмы. Еще один – был выписан из больницы сразу после обследованя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине 24-25 сентября произошло жутких аварии, в которых пострадало много людей. Одна из них – в Запорожье, где водитель КамАЗа во время движения назад столкнулся с маршруткой "Рута".

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