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29 сентября • обновлено в 09:09
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В Китае в кровавой аварии погибли 36 человек: все детали

1.3т Читать материал на украинском

В Китае, 28 сентября произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля, в результате чего по меньшей мере 36 человек погибли, еще 36 получили ранения.

По данным агентство Sina, авария случилась в субботу, 28 сентября, в провинции Цзянсу.

Известно, что автобус с 69 пассажирами выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, в котором в салоне находилось 3 человека. В результате аварии 36 пассажиров автобуса погибли на месте.

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Уточняется, что перед столкновением у автобуса лопнуло переднее колесо. Спасателям удалось извлечь пострадавших, которые были госпитализированы.

ДТП с автобусом в Китае

ДТП с автобусом в Китае

twitter/PDChina

П оданным издания, десять человек получили серьезные травмы. Еще один – был выписан из больницы сразу после обследованя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине 24-25 сентября произошло жутких аварии, в которых пострадало много людей. Одна из них – в Запорожье, где водитель КамАЗа во время движения назад столкнулся с маршруткой "Рута".

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Место
Китай
Тег
ДТП
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ой мля тоже мне трагедия кто заметит то их миллиарды
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Артеллерист Моня, какая разница, сколько их, каждый из них человек. У каждого родственники плачут, каждому было больно и страшно. Вот когда ты отбросишь копыта, точно никто не заметит.
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Deuse Sem
Deuse Sem
Артеллерист Моня, ты идиот.
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