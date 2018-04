В Китае в караоке-баре заживо сожгли 18 человек: подробности шокирующего ЧП

Во вторник, 24 апреля, в южном Китае из-за пожара в караоке-зале погибли 18 человек и получили ранения еще пятеро.

По сообщениям полиции, вспышка произошла после полуночи в трехэтажном здании в городе Цинъюань, провинция Гуандун, пишет Channel NewsAsia.

Предварительное расследование показало, что пожар был вызван поджогом.

"Органы общественной безопасности активизируют свое расследование", - сказали власти в Цинъюане.

Сообщается, что подозреваемый вступил в спор, затем использовал мотоцикл, чтобы заблокировать дверь здания и зажег огонь. По данным государственного китайского телеканал CCTV, подозреваемый был в бегах.

A suspected arson fire ripping through a KTV house killed 18 people and injured another five early Tuesday in Qingyuan City, south China's Guangdong Province, local police said https://t.co/lfui1GVeaw pic.twitter.com/FaxV2AA1iz