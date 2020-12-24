В Китае упал огромный метеорит. Видео

В небе над Китаем утром 23 декабря пролетел огромный светящийся метеорит, который затем упал.

Об этом сообщило издание LADbible. Инцидент произошел в провинции Цинхай, что на северо-западе страны.

Низколетящий объект ярко осветил небо над городом Юйшу и напугал некоторых жителей.

Китайская сейсмологическая служба сообщила, что зафиксировала падение небесного тела. По мнению ученых, радиус метеорита составляет около одного метра, а его масса – около десяти тонн.

Местный житель Дан Ба сказал, что видел огненный шар, когда вел своего ребенка в школу.

"Все началось с малого, но через три минуты стало очень большим и ярким", – рассказал Ба.

Метеорит также заметили пассажиры самолета, который летел из Сиана в Лхасу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Армении на севере страны упал крупный метеорит, который успели заснять на видео. Инцидент произошел около 21:00. Взрыв от падения был таким ярким, что озарил ночное небо.