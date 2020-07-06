В Китае 'умерший' в больнице мужчина вернулся домой: тело не опознали из-за коронавируса

В Китае мужчина по фамилии Цзяо, который якобы умер от туберкулеза, вернулся домой спустя два месяца после того, как родственники устроили похоронную церемонию, а тело кремировали.

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Выяснилось, что в больнице перепутали личности пациентов и выдали семье Цзяо тело другого человека, передает Daily Mail.

Опознать мужчину близкие не смогли из-за кислородной маски, а тело было немедленно кремировано из-за ограничений, связанных с пандемией. Родственники "воскресшего" признались, что его возвращение шокировало их.

Известно, что 43-летний китаец, страдающий от психического расстройства, ушел из своего дома в юго-западном китайском городе Чунцин и не вернулся. Его родные в марте обратились в полицию, а в апреле им сообщили, что их близкий, предположительно, находится в больнице в городе Вэньчжоу.

Семья приехала в госпиталь, где им сказали, что мужчина вряд ли выживет от серьезных инфекционных заболеваний, вызванных туберкулезом.

Дядя больного рассказал, что не мог идентифицировать "племянника", так как на больном была кислородная маска. Чтобы не рисковать заражением коронавирусом, родственникам не позволили близко подойти к пациенту.

Близкие решили забрать его домой и потратили более 1,7 тысяч долларов на транспорт, но врачи сказали, что пациент умер. Родственники устроили пышные похороны, которые обошлись им почти в 20 тысяч долларов.

Спустя два месяца им поступил звонок из другой провинции Китая, где полиция нашла бездомного, который был их пропавшим родственником. В начале июня он воссоединился с семьей. Из-за своего психического расстройства мужчина не смог объяснить, как оказался в 1500 км от дома.

"Врачи сверили удостоверение личности с пациентом, и они выглядели очень похожими", – сказал доктор Лю Сяо, главный врач отделения госпиталя китайской традиционной медицины в Вэньчжоу. Медики добавили, что у обоих мужчин ранее был диагностирован туберкулез.

Чжу Цзин, заведующая больницей, сказала: "Если семья не смогла опознать пациента, как мы должны были это сделать?" Семья Цзяо потребовала компенсации от медучреждения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Уханьском институте вирусологии, что в Китае, более шести лет хранились образцы вируса, который на 96% похож на новый коронавирус SARS-CoV-2. В 2012 году от него могли погибнуть трое человек.