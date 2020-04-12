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12 апреля • обновлено в 15:16
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В Китае ученая в первые дни открыла геном коронавируса: ее заставили молчать

4.8т
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Власти Китая заставили молчать известного мирового эксперта-вирусолога после того, как она раскрыла генетический состав коронавируса COVID-19.

Как сообщает Daily Mail, такая информация подтверждает, что власти в Китае могли сорвать сдерживание вспышки заболевания, прежде чем оно распространилось по всему миру.

В частности, как пишет издание, вирусолог Ши Чженли после многих лет проведенных в сложных экспедициях по поиску вирусов в сырых пещерах, была отозвана в свою лабораторию высокой степени безопасности в Ухане после того, как в городе началась вспышка коронавируса.

В Китае ученая в первые дни открыла геном коронавируса: ее заставили молчать

Работа ее команды показала, что вирус был связан с подковообразными летучими мышами, обнаруженными в более чем 1000 милях от региона Юньнань в Китае.

После того, как лабораторию, в которой работала Чженли, закрыли, директор Института вирусологии Ухани Яньи Ван отправил электронное письмо сотрудникам и ключевым должностным лицам, в котором им было приказано не разглашать информацию о болезни.

В марте Чженли во время онлайн-конференции заявила, что ее команда 14 января обнаружила, что новый вирус может заразить людей – за шесть дней до того, как этот факт был подтвержден официальным Китаем. В тот же день Всемирная организация здравоохранения опубликовала в Twitter пост в поддержку Китая, который опроверг передачу вируса человеком.

Команда Ши опубликовала 23 января статью, в которой говорится, что геномная последовательность была на 96 процентов идентична другому вирусу, который они обнаружили в подковообразных летучих мышах в Юньнани.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае забили тревогу из-за резкого роста количества ввозных случаев коронавируса с территории России.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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