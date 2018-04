В Китае столкнулись "драконовые лодки": много жертв

В Китае в результате столкновения двух "драконовых" лодок во время соревнований погибли 17 человек.

Трагический инцидент произошел на реке в округе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района, передает Xinhua.

Лодки потеряли управление во время подготовки к соревнованиям в день Праздника лета. По традиции лодки с украшениями в виде головы и хвоста дракона принимают участие в мероприятиях на воде.

После того, как лодки столкнулись, 57 участников соревнований оказались в воде. Выжили только 40.

Два организатора тренировочных заплывов уже задержаны.

11 people have died and 6 remain missing after two dragon boats overturned on Saturday in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. pic.twitter.com/bdfLG3JEHz