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В Китае столкнулись "драконовые лодки": много жертв

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В Китае в результате столкновения двух "драконовых" лодок во время соревнований погибли 17 человек.

Трагический инцидент произошел на реке в округе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района, передает Xinhua.

Лодки потеряли управление во время подготовки к соревнованиям в день Праздника лета. По традиции лодки с украшениями в виде головы и хвоста дракона принимают участие в мероприятиях на воде.

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После того, как лодки столкнулись, 57 участников соревнований оказались в воде. Выжили только 40.

Два организатора тренировочных заплывов уже задержаны.

Как сообщал "Обозреватель", в австрийском городе Зальцбург утром 20 апреля на железнодорожном вокзале столкнулись два поезда. Пострадали не менее 54 человек.

Место
Китай
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