В Китае столкнулись "драконовые лодки": много жертв

В Китае в результате столкновения двух "драконовых" лодок во время соревнований погибли 17 человек.
Трагический инцидент произошел на реке в округе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района, передает Xinhua.
Лодки потеряли управление во время подготовки к соревнованиям в день Праздника лета. По традиции лодки с украшениями в виде головы и хвоста дракона принимают участие в мероприятиях на воде.
После того, как лодки столкнулись, 57 участников соревнований оказались в воде. Выжили только 40.
Два организатора тренировочных заплывов уже задержаны.
11 people have died and 6 remain missing after two dragon boats overturned on Saturday in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. pic.twitter.com/bdfLG3JEHz— China News 中国新闻网 (@Echinanews) 21 апреля 2018 г.
11 killed, six missing, two arrested in boat race accident in Guilin, south #China's Guangxi Zhuang Autonomous Region https://t.co/W7TVeamjJ1 pic.twitter.com/afHn6hb0Kd— CGTN (@CGTNOfficial) 21 апреля 2018 г.
Как сообщал "Обозреватель", в австрийском городе Зальцбург утром 20 апреля на железнодорожном вокзале столкнулись два поезда. Пострадали не менее 54 человек.