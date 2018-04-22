В Китае столкнулись "драконовые лодки": много жертв

В Китае в результате столкновения двух "драконовых" лодок во время соревнований погибли 17 человек.

Трагический инцидент произошел на реке в округе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района, передает Xinhua.

Лодки потеряли управление во время подготовки к соревнованиям в день Праздника лета. По традиции лодки с украшениями в виде головы и хвоста дракона принимают участие в мероприятиях на воде.

После того, как лодки столкнулись, 57 участников соревнований оказались в воде. Выжили только 40.

Два организатора тренировочных заплывов уже задержаны.

11 people have died and 6 remain missing after two dragon boats overturned on Saturday in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. pic.twitter.com/bdfLG3JEHz — China News 中国新闻网 (@Echinanews) 21 апреля 2018 г.

11 killed, six missing, two arrested in boat race accident in Guilin, south #China's Guangxi Zhuang Autonomous Region https://t.co/W7TVeamjJ1 pic.twitter.com/afHn6hb0Kd — CGTN (@CGTNOfficial) 21 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", в австрийском городе Зальцбург утром 20 апреля на железнодорожном вокзале столкнулись два поезда. Пострадали не менее 54 человек.