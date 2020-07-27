В Китае со скандалом закрыли генконсульство США

В административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу генеральное консульство США.

Как говорится на официальном сайте министерства иностранных дел Китая, 27 июля в 10:00 (05:00 по Киеву) генконсульство США в Чэнду закрыто по требованию китайской стороны.

Представители властей Китая вошли в здание диппредставительства и спустили американский флаг перед генконсульством (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Причиной закрытия Китай называет тот факт, что 21 июля американская сторона в одностороннем порядке внезапно потребовала, чтобы китайская сторона закрыла генеральное консульство в Хьюстоне, "грубо нарушив основные нормы международного права и международных отношений и соответствующие положения консульского договора между США и Китаем".

"Вышеупомянутые инициативы китайской стороны являются оправданной и необходимой реакцией на необоснованные действия Соединенных Штатов в соответствии с основными нормами международного права и международных отношений, а также с дипломатической практикой", – подчеркнул МИД Китая.

При этом было отмечено, что ответственность за сложившуюся ситуацию в отношениях между Китаем и США лежит исключительно на американской стороне.

Как писал OBOZREVATEL, в Хьюстоне (штат Техас) генконсульство Китая жгло секретные документы и устроило пожар. После происшествия США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть диппредставительство.