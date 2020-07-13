В Китае сняли на видео трехметровое существо под водой

В китайской провинции Хэнань было обнаружено плавающее в озере неопознанное существо длиной около 3 метров.

Как пишет Daily Mail, очевидцы сняли подводного монстра на видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На записи существо плавает в водоеме, почти над поверхностью воды. Один из зрителей при его виде закричал: "Твою ж мать!".

По одной из гипотез пользователей, на видео попал крокодил или американский уж. Другие убеждены, что так называемым монстром оказался косяк рыб.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителю Польши удалось снять на видео загадочное существо в лесу, издававшее ночью жуткие крики.

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